NBA, Gilbert Arenas contro Antetokounmpo: “Non capisce la pallacanestro”

Gilbert Arenas sappiamo essere un tipo mai banale. Ha confermato la tesi anche nelle ultime ore, criticando pesantemente Giannis Antetokounmpo. L’ex stella di Washington, infatti, ha parlato in questa maniera del greco:

“Gioca a basket, ma non capisce la pallacanestro. Ha vinto un titolo NBA: benissimo. E allora? Resto convinto che non capisca realmente come diventare davvero grande, come migliorare, come allenarsi per massimizzare il suo potenziale fisico. Gioca 32/33 minuti a sera. Stiamo scherzando? LeBron ne gioca 37 a 37 anni!”