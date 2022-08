NBA, Il Cairo ospita Basketball Without Borders: dal 28 al 31 agosto

Si è aperta oggi, domenica 28 agosto, la 18ª edizione del Baskeball Without Borders Africa camp. Il progetto congiunto NBA-FIBA ha scelto Il Cairo per riabbracciare il continente a tre anni di distanza dall’ultimo evento (Senegal 2019). La sede del camp nella capitale egiziana sarà l’Hassan Mostafa Indoor Sports Complex.

Basketball Without Borders Africa, presenti diversi coach NBA: c’è Steve Kerr

Un panel di allenatori di grande levatura, “capitanato” dal campione NBA in carica, Steve Kerr, offrirà a giovani ragazze e ragazzi l’opportunità di mettersi in mostra sfruttando un occasione che, come noto, ha fatto la fortuna di diversi protagonisti del presente della lega. Due nomi su tutti: Joel Embiid (BWB 2011) e Pascal Siakam (BWB 2012). Saranno quattro gli head coach NBA coinvolti, pareggiando un record per l’evento: oltre a Kerr, Chauncey Billups (Portland Trail Blazers), Chris Finch (Minnesota Timberwolves) e Wes Unseld Jr. (Washington Wizards).

