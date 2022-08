NBA, Magic, problema al menisco per Gary Harris: Orlando valuta come procedere

Gary Harris ha rinnovato in estate con gli Orlando Magic firmando un biennale da 26 milioni di dollari, ma potrebbe essere costretto a saltare buona parte della stagione NBA al via in autunno. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, la squadra della Florida dovrà decidere assieme al giocatore il trattamento più opportuno per il problema al menisco del ginocchio sinistro: menisectomia od operazione. Da stabilire, di conseguenza, i tempi di recupero.

I numeri di Gary Harris ai Magic, fin qui

Giunto a Orlando nel marzo 2021 via trade, il giocatore ventisettenne ha disputato 61 partite lo scorso anno, viaggiando a poco più di 11 punti di media.

Leggi anche:

Tim Donaghy e lo scandalo scommesse NBA: dal 30 agosto su Netflix

Boston Celtics e Italbasket tremano: infortunio al ginocchio per Gallinari

Infortunio Holmgren, arriva la richiesta Thunder: 5 milioni di Disabled Player Exception