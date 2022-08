Dal 30 Settembre al via la preseason NBA: il calendario

Saranno quindici giorni che avranno il profumo di NBA quelli che ci accompagneranno dal 30 Settembre al 14 Ottobre: al via la preseason che vedrà impegnate tutte le squadre.

Si comincia con Golden State Warriors-Washington Wizards a Saitama, Giappone, e con i Los Angeles Clippers che affronteranno il Macabi Ra’anana (squadra della Liga Leumit). La compagine israeliana, successivamente, affronterà altre due squadre NBA: i Portland Trail Blazers il 6 Ottobre al Moda Center e gli Oklahoma City Thunder, orfani di Chet Holmgreen, al Paycom Center il 9 Ottobre.

I Thunder saranno impegnati in un’altra amichevole in campo internazionale nella giornata del 6 Ottobre quando gli avversari saranno gli australiani degli Adelaide 36ers. Chiuderanno nella giornata del 14 Ottobre ben 9 incontri tra cui spiccano Boston Celtics-Toronto Raptors, Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets- Golden State Warriors.

La nuova stagione NBA, ricordiamo, vedrà la propria opening night il 18 Ottobre. Di seguito vi riportiamo il calendario completo degli incontri preseason:

The 2022 NBA preseason tips off Sept. 30 and ends Oct. 14.

TNT will air a doubleheader on Oct. 4: DET-NYK & NOP-CHI

ESPN will air five games, starting with a doubleheader on Oct. 6: MIN-LAL & MIA-BKN

Full schedule: https://t.co/42L68Q0TbO

Note: Game times listed are local pic.twitter.com/4jWE41TbBs

— NBA Communications (@NBAPR) August 25, 2022