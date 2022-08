NBA, Shaquille O’Neal arriva in Australia e ribadisce: “Sì, la terra è piatta”

Shaquille O’Neal è attualmente in Australia e questo viaggio sembra avergli confermato che la terra è piatta. La leggenda NBA è stata ospite dello show australiano The Kyle & Jackie O Show, occasione per chiedergli se le sue osservazioni fatte nel 2017 sull’argomento fossero uno scherzo o se fosse effettivamente serio. Shaq ha risposto in questa maniera:

“È una teoria. È solo una teoria. Ho avuto un volo di 20 ore oggi, e non una volta mi son trovato con la mia testa rivolta in giù. Non mi sono ribaltato.”

E non crede al fatto che la terra giri su se stessa:

“Sai che dicono che il mondo gira? Ho vissuto vicino a un lago per 30 anni e non ho mai visto il lago muoversi a destra o a sinistra.”

Nel 2017, lo stesso Shaq aveva dato seguito alla leggendaria uscita di Kyrie Irving sull’argomento:

“È vero. La terra è piatta. La terra è piatta. Sì. Guarda, ci sono tre modi per manipolare le persone: quello che leggi, quello che vedi e quello che senti. A scuola la prima cosa che ti viene insegnata è “Cristoforo Colombo ha scoperto l’America”. Ma quando arrivò, c’erano già persone dalla pelle chiara con i capelli lunghi presenti. Allora cosa ti fa dire questa cosa? Colombo non ha scoperto l’America. Quando viaggio da costa a costa, la terra mi sembra piuttosto piatta. Spesso guido dalla California alla Florida e per me è tutto piatto. Non salgo e non scendo seguendo un angolo di 360°. Hai visto come sono fatti gli edifici? Mi stai dicendo che la Cina è sotto di noi? Non mi sembra. La terra è piatta.”

