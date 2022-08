NBA, Miami-San Antonio del 17 dicembre si terrà a Città del Messico

Secondo quanto annunciato dagli esponenti di NBA e Zignia, i San Antonio Spurs affronteranno i Miami Heat a Città del Messico in data 17 dicembre 2022. Tale incontro, parte integrante del calendario di regular season per entrambe le squadre, si configurerà come la trentunesima partita della storia NBA giocata sul suolo messicano, nonché la prima dal 2019.

Di seguito le parole di Alejandro Arce Saldivar, direttore generale di Zignia, in merito all’argomento:

“Ospitare una partita NBA nel nostro Paese sarà un autentico onore. Al fine di valorizzare al massimo un’occasione tanto speciale, metteremo a completa disposizione della lega la nostra CDMX Arena, un gioiello senza eguali per assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere. Ringrazio a nome della nostra azienda la NBA, le franchigie che hanno accettato di essere coinvolte a costo di sacrificare parte del proprio tempo per viaggiare e tutti i Messicani che prenderanno parte all’evento. Il progetto Global Games è ufficialmente ripartito e il Messico non avrebbe mai potuto farsi trovare impreparato”.

