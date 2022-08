Calendario NBA 2022-2023: le presentazioni più belle delle squadre, su Twitter

La presentazione del calendario NBA, che spezza almeno in parte la monotonia di una lunga offseason, è diventato negli anni un appuntamento sempre più atteso. I team social delle 30 squadre si sfidano all’insegna dell’originalità per accendere l’entusiasmo delle rispettive community di tifosi. Abbiamo messo in ordine le trovate che, secondo noi, meritano la menzione nella top 5 [+1] di quest’anno.

Houston Rockets

Il primo giorno dei rookie, con tutte le difficoltà del caso. Una presentazione che è quasi un cortometraggio, ricca di chicche e spunti. Da gustare.

Coming soon to an arena near you! 🗓 2022-23 Schedule pic.twitter.com/3BFSYScWnP — Houston Rockets (@HoustonRockets) August 17, 2022

Dallas Mavericks

Mettete le zampe sul calendario, recita il tweet dei Mavs. Un eccentrico Theo Pinson nelle insolite vesti di Art Director si prende cura degli amici a quattro zampe per la sfilata che accompagna lo scorrimento del calendario.

World Famous Director, Theophilus Pinson, takes puppy calendars very seriously. The 22-23 schedule is here 🗓️ Get your paws on it! @chime | https://t.co/T7mIMIvn8W pic.twitter.com/3Stqj738Nr — Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 17, 2022

Orlando Magic

La presentazione del calendario dei Magic segue un filone narrativo a metà tra il crash test e il tentativo di esorcizzare le sfortune delle recenti stagioni, avare di risultati. La mascotte, che abbiamo imparato a conoscere in particolare allo Slam Dunk Contest di qualche anno fa, è protagonista.

Golden State Warriors

I campioni NBA in carica rivisitano uno studio di Inside the NBA a partire dal conduttore, [B]ernie Johnson, affiancato da piccoli ma appassionati tifosi che danno il loro tocco di disincanto alla presentazione delle sfide.

Schedule just dropped, so we brought in some of our favorite analysts to break it down.@kpthrive || 2022-23 Schedule Release pic.twitter.com/ULSXxpQaTp — Golden State Warriors (@warriors) August 17, 2022

New Orleans Pelicans

Assolo di piano del GM David Griffin, che accompagna lo scorrimento del calendario. Sul finale, l’apparizione di Zion Williamson fa guadagnare posizioni.

Utah Jazz

Gli Utah Jazz hanno rovesciato gli equilibri della NBA, dice il video, scherzando sul concentrato di meme prodotto in questa finestra di mercato da addetti ai lavori. Una vena ironica che vale la pena premiare.

