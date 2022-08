NBA, Victor Oladipo: “Sono uno dei migliori al mondo”

Non si può certo dire che Victor Oladipo manchi di personalità. La guardia dei Miami Heat in una recente intervista ospite nel podcast di Vince Carter “The Vc Show” ha ribadito di essere pronto per la prossima stagione e di sentirsi più forte che mai:

“Voglio dimostrare di essere uno dei migliori giocatori al mondo. Perché non posso tornare da questo infortunio e da tutto quello che ho passato e avere una carriera ancora migliore?”

Il giocatore nella scorsa stagione ha calcato il parquet solo in 8 apparizioni e la voglia di tornare emerge nelle sue parole cariche di energia dopo aver firmato il rinnovo all’inizio di luglio:

“Credo davvero di potercela fare. Sto cercando di dimostrarlo a me stesso, per primo. Posso essere ancora in grado di far grandi cose, non è mai troppo tardi indipendentemente da ciò che dicono gli altri”

Nella stagione 2021-2022 Oladipo ha mantenuto medie di 12.4 punti, 2.9 rimbalzi e 3.5 assist. Non vediamo l’ora di assistere al revenge tour di Victor Oladipo.

