NBA, Nico Mannion potrebbe tornare in NBA

Dopo essere stato draftato dai Golden State Warriors nel secondo round del 2020, Nico Mannion ha davanti a sé un futuro ignoto. Il giocatore ha trascorso l’ultima stagione con la casacca della Virtus Bologna ed è al momento in trattativa per un rinnovo fino al 2025.

Il contratto di Mannion prevede in ogni caso la possibilità di liberarsi, nel caso in cui la guardia dovesse ricevere un’offerta da una squadra NBA. Gli Warriors possiedono ancora i diritti del nativo di Siena, ma non sembrano intenzionati a richiamarlo nella lega per ora.

Il futuro di Nico Mannion potrebbe essere in NBA: diverse squadre interessate a lui

Nico Mannion è stato protagonista di un’annata difficile, dopo le buone prestazioni con la maglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo e l’approdo a Bologna, ma l’infezione intestinale che lo ha colpito in autunno ha condizionato la sua stagione.

Nelle diciassette partite giocate, la guardia ha mantenuto le medie di 9.4 punti a partita e 4.6 assist in 17 partite. Secondo le parole di un GM in NBA, ci sono diversi addetti ai lavori nella lega che stanno tenendo d’occhio il giocatore e che potrebbero fargli un’offerta a breve.

“Ha giocato meglio in Italia di quanto mostrino i numeri. Molti dirigenti hanno apprezzato l’impegno mostrato dopo i problemi fisici. Avrà quasi sicuramente un’altra chance per mettersi in mostra, ma è probabile che non sarà a Golden State.” “Se fossi una squadra in rebuilding, farei un pensiero riguardo Mannion. Potrebbe avere un ruolo in squadre come Houston, Indiana o Utah, anche se dovesse arrivare a stagione inoltrata.”

