NBA, scontro tra Paolo Banchero e Dejounte Murray: botta e risposta sui social

Nervi tesi nel mondo NBA, anche sa a poco meno di tre mesi dall’inizio della regular season. Paolo Banchero e Dejounte Murray, protagonisti dell’annuale torneo estivo tra professionisti e amatori Zeke-End, si sono beccati prima sul parquet e poi sui social.

Inizia tutto con una super giocata della nuova guardia degli Atlanta Hawks, che manda al bar la 1° scelta con un fake pass dietro la schiena e una schiacciata da 10/10 allo Slam Dunk Contest.

Solo la scintilla prima dell’esplosione, vista la reazione dell stesso Murray e le parole di scherno verso Banchero, sintomo che evidentemente tra i due c’era qualcosa di incrinato. Sospetti che i successivi scambi sui social tra i due hanno confermato.

Fuori dal campo, Dejounte Murray ha ribadito i toni postando il video della giocata commentando con la didascalia “WELCOME TO THE BIG LEAGUES!!!”.

A seguito del quale Banchero ha poi condiviso una storia Instagram in cui faceva sapere che lo stesso Murray aveva tolto il follow sul social.

Paolo had a message for Dejounte Murray after this play 😅

(via Paolo5/IG) https://t.co/atgrTsbsCU pic.twitter.com/Ye1WsMXUb1

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 8, 2022