Preseason NBA 2022-2023, le partite dei Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks hanno ufficializzato sul proprio sito ufficiale il calendario di partite che li attendono agli inizi di ottobre per preparare la nuova stagione.

Milwaukee Bucks, il calendario della preseason NBA 2022-2023:

I Milwaukee Bucks apriranno la loro preseason il 1 ottobre sul parquet di casa del Fiserv Forum contro i Memphis Grizzlies. Poi come anticipato affronteranno due volte gli Atlanta Hawks in occasione degli NBA Abu Dhabi Games 2022 che si svolgeranno tra il 6 e l’8 ottobre. Completano il quadro la trasferta in Illinois per sfidare i Chicago Bulls e il ritorno a casa ospitando i Brooklyn Nets.

DATA PARTITA ARENA 1 ottobre Bucks vs. Grizzlies Milwaukee @ Fiserv Forum 6 ottobre Bucks vs. Hawks Abu Dhabi @ Etihad Arena 8 ottobre Bucks vs. Hawks Abu Dhabi @ Etihad Arena 11 ottobre Bucks @ Bulls Chicago @ United Center 12 ottobre Bucks vs. Nets Milwaukee @ Fiserv Forum

Bucks Basketball is back on October 1st!! Get notified when tickets go on sale: https://t.co/wwh5r6CR2s 🍻 @MichelobULTRA pic.twitter.com/EyMLK80zvs — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 8, 2022

