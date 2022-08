NBA, il Canada non cambia le regole per i novax

Come riportato da alcune fonti di Yahoo Sports la lega ha mandato un promemoria ai giocatori ribadendo la politica canadese in vigore già l’anno scorso e che ha avuto un impatto anche nelle gare di MLB di quest’estate. Anche se la NBA ha già rimosso l’obbligo di vaccinazione contro il Covid, il Canada richiede ai viaggiatori internazionali che entrano nel paese di essere vaccinati.

Anche nella stagione 2022-2023 non sarà quindi possibile per i giocatori non vaccinati giocare contro i Toronto Raptors alla Scotiabank Arena. Secondo ESPN il 97% dei giocatori è vaccinato anche se ci sono casi come quello di Kyrie Irving, che ha saltato la maggior parte della stagione 2021-2022, e quello di Matisse Thybulle costretto a saltare le tre gare disputate proprio a Toronto dai suoi Philadelphia 76ers negli scorsi playoff.

The NBA has reportedly warned players they still can't play in Toronto without a COVID-19 vaccination. ➡️ https://t.co/SNwlIRHi9f pic.twitter.com/NU94Li1JBI — Yahoo Sports (@YahooSports) August 9, 2022

