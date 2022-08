Brutta disavventura per Iman Shumpert: l’ex giocatore NBA è stato arrestato all’aeroporto di Dallas perché trovato in possesso di una notevole quantità di marijuana. Inoltre nel suo zaino è stato trovato un caricatore con 14 colpi, ma non c’era la pistola: ora rischia una multa da 100 mila dollari e due anni di carcere.

Le dinamiche dell’arresto di Iman Shumpert

Secondo quanto riporta TMZ Sport, l’ex giocatore NBA Iman Shumpert è stato arrestato lo scorso weekend all’aeroporto internazionale Fort Worth di Dallas: l’accusa è quella di essere in possesso di 6 once di marijuana (circa 170 grammi). Oltre alla sostanza illegale, Shumpert era anche in possesso di un caricatore da 14 colpi, ma non è stata trovata alcuna pistola.

NBA player Iman Shumpert was arrested after TSA found over 6 ounces of weed in his backpack at a Dallas airport pic.twitter.com/1DQXSn6Gkq — No Jumper (@nojumper) August 3, 2022

Shumpert ha chiesto se poteva prendere il volo per andare a trovare sua figlia, ma gli agenti gli hanno negato questa possibilità e l’hanno trattenuto nel carcere dell’aeroporto. Le forze dell’ordine hanno provato a contattare il legale del giocatore, ma senza successo: ora rischia due anni di carcere e una multa di 100 mila dollari.

L’ultima apparizione di Iman Shumpert in NBA risale alla stagione 2020-21, dove ha giocato solo due volte per i Brooklyn Nets: scelto dai Knicks alla chiamata numero 17 nel 2011, Shumpert ha giocato con i Cleveland Cavaliers – dove ha vinto un titolo con LeBron James – i Sacramento Kings e gli Houston Rockets.

