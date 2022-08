NBA, Kyle Kuzma: “Noi Wizards? possiamo fare grandi cose, siamo motivati”

Nel ricchissimo network che gira intorno all’NBA, il podcast presentato da Draymond Green è certamente uno dei più seguiti e popolari. L’ultimo ospite a The Draymond Green Show è stato Kyle Kuzma, l’ala in forza agli Washington Wizards che col campione degli Warriors ha parlato del suo impatto nella città capitolina e della prossima stagione NBA.

“All’inizio è stato difficile. Era la prima volta che venivo scambiato e non sapevo bene cosa aspettarmi. Passare da LA a Washington non è stato facile. Ovviamente ci sono alti e bassi e situazioni a cui devi adattarti. L’anno della trade ho imparato moltissimo, e qui le persone hanno cominciato a dare un perso diverso alle mie parole. Non che a Los Angeles non venissi ascoltato, ma nella stagione dell’anello io ero “quello giovane”. Vedevo tutti questi giocatori esperti come LeBron, Rondo, Davis… e non riuscivo a confrontarmi come invece riesco ora. In questo contesto le gente mi chiede cosa pensi, cosa manca al team e su cose possiamo migliorare. Questa per me è a cosa più importante, amo essere al centro delle cose”