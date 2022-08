Mercato NBA, da oggi LeBron James è eleggibile per un’estensione contrattuale

Nonostante i quasi 38 anni LeBron James resta ancora uno dei giocatori più forti dell’intera lega e sembra addirittura che migliori ogni giorno di più da quando è stato draftato con la prima scelta assoluta dai Cleveland Cavaliers nel lontano 2003. Proprio per questo i Los Angeles Lakers faranno di tutto per tenersi il loro miglior giocatore, che da oggi potrebbe firmare un’estensione da 46.7 milioni per una sola stagione o 97.1 per due.

Le varie opzioni per il nuovo contratto di LeBron James

Per estendere il proprio contratto con i californiani “The Chosen One” avrebbe tre opzioni:

La prima ed anche la meno probabile è quella di ignorare la proposta dei Lakers, non rifirmare e far infiammare la free agency 2023.

Come seconda opzione potrebbe firmare per entrambi gli anni a 97.1 milioni di dollari e rimanere un giocatore gialloviola fino alla soglia dei 40 anni.

La terza scelta sarebbe quella di firmare per un solo anno, o un anno con una player option per il secondo.

Secondo le varie fonti della NBC la più accreditata è la terza opzione – un 1+1 – che manterrebbe LeBron a Los Angeles ma con più flessibilità nel caso in cui il figlio Bronny entri in NBA con un’altra franchigia. Comunque vada a finire sarà un’estate molto calda in quel di Los Angeles e non per la temperatura.

