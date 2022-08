La NBA annuncia “Creator Series”: opere d’arte create da diversi artisti europei

La stagione 2021-2022 è stata protagonista delle celebrazioni del 75° anniversario della lega. Sono molte le iniziative che hanno visto la luce, tra cui la lista dei 75 migliori giocatori che inevitabilmente hanno lasciato un segno indelebile nella storia del gioco. L’ultima in ordine di tempo è stata una serie di opere d’arte commissionate dalla stessa NBA ad artisti provenienti da Francia, Grecia, Spagna, Regno Unito ed Italia lanciando un progetto chiamato “Creator Series”.

I cinque artisti hanno avuto modo, attraverso la loro arte, di rappresentare il rapporto che lega l’NBA all’Europa. Nascono così delle opere davvero caratteristiche, ognuna con uno stile diverso e con tecniche di composizione differenti che esaltano personaggi e momenti storici nella storia della lega.

Per tutto il mese le opere saranno disponibili sui canali social della NBA in Europa. Di seguito potrete trovare una breve presentazione di ogni artista completa di data d’uscita:

Anaïa Hoard (Francia): Classe 2001 ha giocato per il suo paese ottenendo anche ottimi risultati ai Campionati Europei U16 e e ai Mondiali U17. Il suon profilo artistico è cresciuto quando ha cominciato a pubblicare i propri lavori su Instagram. Il suo stile è caratterizzato da ritratti a carboncino molto realistici. Le sue opere sono già disponibili su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

Charis Tsevis (Grecia): Illustratore e visual designer ha ottenuto diversi riconoscimenti a livelli internazionali. Specializzato in mosaici digitali ad alta complessità. Le opere si Charis saranno disponibili a partire dal 9 agosto sui canali Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

Maria Martinez (Spagna): Il suo percorso l’ha portata a divenire illustratrice, concept artist di videogiochi e designer a Madrid. Ha collaborato con diversi aziende importanti e creato NFT delle sue opere. Usa una tecnica tradizionale fatta ad acquarelli che risaltano molto i colori. I suoi lavoro si potranno ammirare dal 16 agosto a seguenti indirizzi Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

Reuben Dangoor (Regno Unito): Forse avrete ancora sentito parlare di lui. Nel 2018 raggiunge la popolarità per i suoi lavori raffiguranti la Nazionale maschile di calcio del suo paese. Sarà protagonista dal 23 agosto. Qui potrete vedere i lavori Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

Francesco Persichella (Italia): Pugliese di Bari, in arte “Piskv”, risiede a Roma. Esperto in raffigurazioni in stile street art, il suo lavoro spazia dal realistico al geometrico futurista-cubista. Le opere di Piskv saranno pubblicate dal 30 agosto su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

