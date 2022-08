NBA, JaMychal Green si presenta a Golden State: “Lavoreremo duramente”

Nella giornata di oggi, i Golden State Warriors hanno annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver acquisito le prestazioni di JaMychal Green.

Dopo aver perso spazio nelle rotazioni dei Nuggets a causa della presenza di Nikola Jokic e di Paul Millsap, il giocatore ha subito anche un infortunio al polso che ha finito per compromettere la sua stagione.

La squadra allenata da Steve Kerr sembra il posto ideale per un lungo capace di tirare con il 40% da tre punti e di rivestire il ruolo di veterano affidabile. JaMychal Green ha commentato così il suo approdo nella baia di San Francisco.

“Sono venuto qui per lavorare duramente e giocare. Dovrò essere un mastino, fare il lavoro sporco, aiutare Draymond in difesa e mettere a segno tiri importanti quando sarò chiamato a farlo. Avranno bisogno del mio impegno.”

Gli Warriors hanno cambiato il loro assetto dopo gli addii di Otto Porter e Gary Payton II, acquisendo anche Donte DiVincenzo. Il ruolo della panchina a Golden State è sempre stato tra gli elementi più importanti per Steve Kerr, che potrà contare anche sui giovani della squadra come Kuminga, Moody e Wiseman, oltre a Jordan Poole.

JaMychal Green ha specificato come sia stato proprio Steve Kerr a convincerlo personalmente a firmare per la sua squadra.

“Dopo aver parlato con lui, non ho potuto dirgli di no. Di fronte a questa grande organizzazione e a quello che hanno costruito, ho sentito di volerne fare parte. Non è da tutti.”