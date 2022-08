NBA, Kendrick Nunn e la nuova stagione ai Lakers: “Mi sento al 100%”

Tra i giocatori che cercano riscatto nella prossima stagione c’è sicuramente Kendrick Nunn. L’ex giocatore di Miami nella scorsa annata è stato fermo ai box per un problema al ginocchio destro. Problema che ormai sembra risolto secondo quanto riferito dallo stesso giocatore ai microfoni di Spectrum SportNet:

“Mi sento bene, al 100%…Sono di nuovo in grado di giocare normalmente ad alto livello…I tifosi devo aspettarsi consistenza da me…È la cosa più importante per me, essere costante sera dopo sera su entrambi i lati del campo…”

"I feel great. I feel 100%" @geeter3 sits down with @nunnbetter_ to talk about his road to recovery and expectations for the upcoming season. pic.twitter.com/9LsWY6GkDy

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) July 27, 2022