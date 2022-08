NBA, Ben Simmons, senti Seth Curry: “Non penso abbia bisogno di jump shot per essere inarrestabile”

Ben Simmons non è ancora riuscito a togliere le ombre che si addensano attorno al suo nome. Tifosi e addetti ai lavori, stuzzicati dalla lunga assenza, lo punzecchiano ormai da diversi mesi, ma tra i compagni di squadra c’è ancora qualcuno che crede nelle sue possibilità di riscossa. È il caso di Seth Curry, di recente impegnato in un tour promozionale Down Under, proprio in Australia, per Foot Locker.

In quest’occasione il più giovane dei fratelli Curry ha parlato – anche di Simmons al Sidney Morning Herald:

“Ad oggi vanta molteplici convocazioni All-Star per una motivo. Se sarà in grado segnare tiri liberi con maggiore frequenza , potrà risultare davvero inarrestabile quando attaccherà a testa bassa. Non penso abbia bisogno di un jump shot, deve solo fare ciò che gli riesce meglio – ovvero difendere, andare a rimbalzo, alzare il ritmo, costruire per gli altri, attaccare il ferro. Con una combinazione di stazza e talento come la sua, ci vogliono non uno, ma due o addirittura tre difensori per chiudergli la strada verso il canestro. È già molto, di per sé […]. Ha saltato in pieno una stagione, la sfida sarà ritrovare il ritmo, non so cos’abbia vissuto dal punto di vista mentale, è difficile per me commentare in proposito, ma i Nets hanno bisogno di lui in campo.”