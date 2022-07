Eurobasket 2022, Giannis Antetokounmpo: sfida all’Italia nel girone di Milano

Mancano esattamente 40 giorni al via di Eurobasket 2022 e i roster delle nazionali partecipanti sono in via di definizione. La miglior notizia per gli appassionati è la presenza confermata di Giannis Antetokounmpo nel gruppo della nazionale greca per la rassegna continentale. Lo ha annunciato il presidente della federazione greca Vaggelis Liolios. Nello staff tecnico della compagine ellenica anche Josh Oppenheimer, assistente allenatore di Budenholzer ai Milwaukee Bucks.

Il Forum di Assago si scalda per accogliere Giannis Antetokounmpo

La Grecia è inserita nel Gruppo C del torneo, assieme a Gran Bretagna, Ucraina, Croazia e Italia. La nazionale di coach Pozzecco disputerà le partite del girone al Forum di Assago.

