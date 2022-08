Francia, Embiid non giocherà ad Eurobasket: ecco i motivi

Niente da fare per Joel Embiid: il lungo non parteciperà ad Eurobasket 2022 nonostante l’ottenimento del passaporto francese. La decisione è arrivata dopo una lunga riflessione da parte di Boris Diaw, general manager della nazionale transalpina, il quale ai microfoni de L’Equipe ha detto:

“Sappiamo che sta ancora aspettando il passaporto francese, e solo quando gli arriverà potrà completare la domanda di naturalizzazione, che è già stata accettata. Gli sarebbe piaciuto scendere in campo già quest’estate ma l’infortunio, e la conseguente operazione, ha rimandato tutto.”

A questo punto, la stella dei Philadelphia 76ers si concentrerà per il training camp di settembre per tornare in piena forma in vista dell’inizio della stagione NBA. La Francia dovrà quindi attendere per vedere in campo una coppia di lunghi dal potenziale inarrestabile: Gobert-Embiid fanno già paura.

