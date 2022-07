NBA, LeBron ammette che lascerebbe i Lakers solo per giocare con suo figlio.

Secondo il sempre ben informato Marc Stein, attraverso il suo sito ‘The Stein Line’, LeBron James avrebbe dichiarato di essere molto felice di giocare per il Lakers e nonostante il suo contratto vada verso la scadenza non sembra possa esserci un improvviso cambio di direzione.

Non è una novità che il giocatore abbia espresso più volte il desiderio di spendere gli ultimi anni di carriera condividendo il parquet con il figlio Bronny James – eleggibile per il Draft 2024 – e non necessariamente in quel di Los Angeles, come da lui stesso dichiarato.

“Il mio ultimo anno sarà giocato con mio figlio. Ovunque sia Bronny, è lì che sarò. Farei di tutto per giocare con mio figlio per un anno. Non si tratta di soldi a quel punto.”

Quale scenario possibile?

Attualmente LeBron è in scadenza di contratto a giugno 2023 e avrebbe la possibilità di firmare un rinnovo annuale da 46.7 milioni di dollari o anche un biennale al massimo con una player-option. Il regolamento NBA proibisce ai giocatori oltre i 38 anni – età che James compirà a dicembre – di firmare un contratto di durata superiorre ai due anni di due stagioni. Da giovedì prossimo, 4 agosto, il giocatore diventerà eleggibile a ricevere il nuovo contratto da Los Angeles.

Bronny James è un giocatore e studente della Sierra Canyon High School e solo il febbraio scorso aveva firmato un accordo milionario con il marchio d’abbigliamento PSD.

Leggi anche:

Paolo Banchero: “NBA a Seattle dovrebbe essere obbligatoria”

Philadelphia 76ers: la lega apre indagine per tampering

Zion Williamson e il peso, le condizioni del nuovo contratto NBA con Pelicans