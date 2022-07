Mercato NBA: gli Hornets pensano ai ritorni di Walker e Isaiah Thomas

Dopo una prima parte d’estate piuttosto turbolenta, con il licenziamento di Jim Borrego (sostituito come capo allenatore da Steve Clifford) e i problemi giudiziari di Miles Bridges, gli Charlotte Hornets iniziano a sondare il mercato dei free agent, alla ricerca di qualcuno che possa fare al caso loro. È così che sul taccuino del GM Mitch Kupchak sono finiti due volti noti dalle parti del North Carolina: Kemba Walker e Isaiah Thomas.

Walker ha vissuto gran parte della sua carriera (e dei momenti più felici) proprio allo Spectrum Center, molti dei quali proprio sotto Coach Clifford e chissà se, dopo le ultime stagioni poco brillanti, soprattutto l’ultima in maglia New York Knicks, un ritorno dove è diventato grande (nonché un All-Star) possa rappresentare una svolta per la sua carriera.

Svolta che, con gli Hornets, c’è stata per Thomas. Arrivato in North Carolina con un contratto di 10 giorni (il terzo della scorsa stagione), IT ha saputo ritagliarsi un ruolo importante, dimostrando anche ai più scettici di essere ancora un giocatore NBA.

