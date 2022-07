James Harden, star dei Philadelphia 76ers, ha firmato un nuovo contratto: due anni da 68,6 milioni di dollari complessivi, dove è inclusa una player option per la stagione 2023-24. Il nuovo accordo garantisce al Barba 33 milioni per la prossima stagione, con la possibilità di rifiutare la sua opzione giocatore da 35,6 milioni e negoziare un nuovo accordo da free agent la prossima estate.

Free agent James Harden has agreed on a two-year, $68.6M deal, including a player option, to return to the 76ers, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 20, 2022