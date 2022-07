Steph Curry è stato il protagonista assoluto della notte degli ESPYS, gli Oscar dello sport statunitense: oltre ad aver condotto la serata, il numero 30 degli Warriors ha vinto anche due premi. Si portano a casa una statuetta sia Golden State che Klay Thomposon, con Candace Parker che si aggiudica il premio per miglior giocatrice WNBA.

Steph Curry si porta a casa due ESPYS

Come conduttore degli ESPYS Steph Curry ha intrattenuto molto bene il pubblico con vari sketch, diventando serio più volte quando chiedeva la liberazione di Brittney Griner, giocatrice statunitense detenuta in Russia. Il numero 30 dei Golden State Warriors si porta a casa due statuette: la prima è come Miglior Giocatore NBA, mentre la seconda come Miglior Performance per battere un record, riconoscimento per aver superato Ray Allen per triple segnate nella storia NBA.

Record broken.

Game changed.

Ma non è solo Curry a tornare a casa con i premi: gli Warriors vincono il premio per Miglior Squadra NBA e Klay Thompson è stato eletto come Miglior ‘ritorno’ dopo un’assenza: dopo due anni fuori dal parquet a causa degli infortuni, il numero 11 Warriors è tornato a giocare vincendo subito il titolo NBA.

Successo anche nella WNBA, dove la leggenda Candace Parker – attualmente ai Chicago Sky – è stata nominata la miglior giocatrice della lega.

