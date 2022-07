Mercato NBA, Jerry West su Durant: “Non penso che verrà ceduto”

Siamo ancora ad un punto di domanda riguardo il futuro in NBA per Kevin Durant. Il giocatore ha già chiesto la trade più volte ai Brooklyn Nets, ma per ora la franchigia di New York non sembra aver trovato contropartite tecniche interessanti per completare l’operazione. Sarà processo difficile e tortuoso per Brooklyn. Anche Jerry West, interrogato sulla situazione personale di KD con i Nets, vede difficile una possibile trade:

“Non vedo perché i Nets dovrebbero farsi in quattro per organizzare una trade. Durant è un giocatore serissimo, uno che non trascura mai il suo talento e anzi, fa di tutto per migliorare. Credo sia spesso frainteso come persona, soprattutto quando qualcuno urta la sua sensibilità. Ma in campo resta uno dei più forti giocatori che io abbia mai visto. Vuole andarsene da Brooklyn? Posso capirlo, posso capire il perché. Ma non penso che verrà ceduto: non si può mettere sul piatto una contropartita sufficiente per un giocatore come lui.”

Il giocatore, lo ricordiamo, nelle scorse settimane aveva definito Phoenix Suns e Miami Heat come le sue principali destinazioni preferite. Ovviamente, l’ultima parola spetta a Brooklyn che non vuole privarsi di un perno così prezioso senza il giusto ritorno.

Leggi Anche

Simone Fontecchio arriva in NBA: firma con gli Utah Jazz!

Mercato NBA, rinnovo quadriennale per Keldon Johnson

Two way contract NBA, i giocatori a roster nel 2022-2023: quadro aggiornato