Simone Fontecchio arriva in NBA: firma con gli Utah Jazz!

Simone Fontecchio è ormai un nuovo giocatore degli Utah Jazz. Secondo quanto anticipato da “Eurodevotion” e confermato pochi minuti fa anche da Adrian Wojnarowski, l’ex ala di Baskonia è pronta a firmare un contratto con la compagine di Salt Lake City. Il famoso insider di ESPN ha rivelato anche i dettagli dell’accordo: Fontecchio si unirà ai Jazz sulla base di un biennale da 6.25 milioni di dollari complessivi.

L’arrivo in NBA di Fontecchio, porta gli italiani attualmente nella lega a quota 3 insieme a Danilo Gallinari e Paolo Banchero. Rimane da attendere cosa deciderà di fare Matteo Spagnolo: se accordarsi in una squadra europea o provare subito il grande salto con Minnesota.

The Utah Jazz have agreed on a two-year, $6.25M deal with Italian forward Simone Fontecchio of Baskonia in the Spanish ACB, his agent Sam Goldfeder of @ExcelBasketball tells ESPN. @DraftExpress considers Fontecchio, 26, the best available international small forward prospect.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 17, 2022