Paolo Banchero sorpreso dalla scelta dei Magic al Draft NBA: “Con la testa ero ai Rockets”

La prima scelta spesa dagli Orlando Magic su Paolo Banchero ha sorpreso il giocatore italoamericano non meno di quanto abbia fatto con tifosi e addetti ai lavori. A dichiararlo è stato proprio il diretto interessato in una recente intervista concessa a Chris Haynes di Yahoo Sports.

Le dichiarazioni di Paolo Banchero:

“Da quel che usciva nelle notizie si diceva che sarei finito a Houston. La mia testa era lì e andava bene così. Sono cresciuto sulla West Coast con Josh Christopher e Jalen Green [entrambi Rockets ndr]. […], io venivo da Seattle e loro dalla California. Abbiamo giocato assieme in molti tornei e diverse occasioni. Si sono fatti sentire, ovviamente. La chiamata dei Magic mi ha un po’ sorpreso, hanno un ottimo staff. Mi avevano piacevolmente colpito già al primo incontro in quel di Chicago per la Combine. […] Da quel che filtrava a mezzo stampa sembrava non mi avessero preso in considerazione ma prima del Draft hanno messo in chiaro che tutti quei report erano infondati. A quel punto ho capito che forse non sarebbe stata Houston [la mia destinazione].”