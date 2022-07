NBA, Richard Jefferson si reinventa arbitro: fischietto nel 2° quarto di Knicks-Blazers Summer League

La Summer League è terreno ideale per la sperimentazione non solo a livello di roster. Nel secondo quarto della sfida in programma nella notte tra Knicks e Blazers, Richard Jefferson, attualmente talent televisivo per il network ESPN, dismetterà per 12’ di gioco i panni di commentatore per indossare quelli di arbitro.

Richard Jefferson fa le prove da arbitro NBA: svolta di carriera?

Come confermato da NBAPR, l’ex veterano ha presenziato all’odierno meeting degli ufficiali di gara a Las Vegas e darà conto della sua esperienza nel prosieguo della gara.

