NBA, Jayson Tatum: “La sconfitta nelle Finals brucia ancora”

È ormai già passato quasi un mese dalla conquista del titolo NBA da parte dei Golden State Warriors contro i Boston Celtics. Tuttavia, per Jayson Tatum, la sconfitta è ancora troppo fresca per poter essere metabolizzata. Il giocatore è stato in grado di condurre la sua squadra alle Finals dopo ben dodici anni di assenza.

Dopo un inizio di stagione travagliato, nessuno si sarebbe aspettato un tale risultato da parte della franchigia del Massachusetts. Grazie al sapiente lavoro di coach Ime Udoka e alla difesa migliore dell’intera lega, i Celtics sono stati in grado di scalare le gerarchie della Eastern Conference, spingendosi fino alle Finals.

Intervistato a questo proposito, Tatum si è così espresso:

“Ci vorrà molto tempo prima che io possa metabolizzare la sconfitta. Ci penso quasi ogni giorno e probabilmente continuerò a farlo fino all’inizio della prossima stagione. Anzi, fino a quando riuscirò a diventare campione. Tutti sanno quanto sia difficile confermarsi, ma l’obiettivo è quello di tornare a calcare quel palcoscenico conquistando il titolo.”

Dopo gli eccellenti playoff disputati, il rendimento di Tatum durante le Finals si è drasticamente ridotto, anche a causa dell’asfissiante difesa nei suoi confronti da parte di Andrew Wiggins. Questo non toglie nulla all’ottima stagione disputata dal giocatore dei Celtics. Inoltre, va ricordato che la giovane età è un fattore a suo favore e non mancheranno di certo in futuro le opportunità di tornare a giocare alle Finals.

Leggi anche:

Draft NBA, da Banchero a Watson, i contratti rookie scale delle scelte al primo giro 2022

NBA, riecco Matthew Dellavedova: provino a Las Vegas con i Sacramento Kings

NBA, Keegan Murray rilancia i Sacramento Kings: “Abituato alle sfide”