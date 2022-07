NBA, Matteo Spagnolo: “Non so ancora dove giocherò la prossima stagione”

Cosa farà nella prossima stagione Matteo Spagnolo. Rimanere in NBA o andare a giocare in Europa? Per ora, il futuro del giovane italiano non è ancora chiaro. Nel frattempo, però, l’ex Real Madrid si sta divertendo tra le fila di Minnesota nella Summer League che sta andando in scena in queste settimane:

“Sono contento dei tanti minuti che mi sono stati concessi: sono felice perché sento che mi sto abituando sempre più a questo contesto con questa tipologia di gioco. Due giorni fa ero un po’ nervoso per la gara d’esordio, ero teso: mi sembra normale visto che questo è un passo grande per la mia vita. Ho sognato tantissimo questo momento sin da quando ero piccolo, è inevitabile che per me arrivare a questo punto sia stata un’emozione grandissima.”

Com’è assaggiare lo stile di gioco NBA? Qualcosa di completamente diverso a quanto era abituato in precedenza:

“In NBA il gioco è più libero da schemi, molto più in transizione, certamente più atletico. A livello tecnico però l’Europa non ha nulla da invidiare a questo contesto. Sicuramente il gioco è più rapido, fatto molto più di uno contro uno e tanto tiro da tre punti.”

Quindi, le parole sul prossimo futuro:

“Futuro? Con coach Finch abbiamo parlato del mio stile di gioco, delle mie origini, dei miei piani per il futuro: ci siamo soffermati sulle cose da migliorare durante l’estate e nel corso del prossimo anno.”

