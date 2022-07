NBA, Kevin Garnett sprona Anthony Davis: “Devi provare a vincere MVP 2022”

In occasione della presentazione ufficiale come nuovo allenatore dei Los Angeles Lakers Darvin Ham aveva sottolineato il ruolo cruciale di Anthony Davis nel piano tattico immaginato per il roster gialloviola. Kevin Garnett nelle ultime ore si è spinto oltre con una provocazione indirizzata all’ex Pelicans.

Di seguito un passaggio dell’intervento tratto da Showtime Basketball:

“AD deve farsi trovare in ottima forma. Mi rivolgo a lui: sii il giocatore nella miglior forma fisica di tutta la squadra all’avvio del training camp. È su questo che ti devi concentrare. Dovresti provare a vincere il premio MVP NBA 2022. Tutti i tifosi dei Celtics mi odieranno per averlo detto, ma sono schietto ed è questo ciò che penso, il mio consiglio da vecchio saggio ad AD. Tocca a lui portare la torcia ora, [Le]Bron lo fa da oltre un decennio. Per tale ragione è venuto a L.A. AD è venuto per essere MVP e prendere il testimone da LeBron. E poi dice di non aver toccato un pallone [per mesi]!? Guardati le partite da solo, sii onesto con te stesso e sistema ciò su cui puoi intervenire in palestra. […] Sarei felice di lavorare assieme a uno come lui. Può migliorare moltissimo e diventare MVP. Dovrebbe esserlo.”