Mercato NBA, Brett Brown torna alla corte di Popovich

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, eminenza di ESPN, Brett Brown ha raggiunto un accordo con i San Antonio Spurs per unirsi allo staff tecnico di Gregg Popovich in vista della prossima stagione.

Brett Brown has agreed to return to San Antonio to join Gregg Popovich's staff as an assistant coach, sources tell ESPN. Brown spent 2007-2013 on Popovich's staff before becoming the 76ers coach. They’ve maintained a close relationship.

