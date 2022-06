Paolo Banchero finalmente su NBA2k23: ecco come appare il suo avatar videogame

Paolo Banchero guida la nutrita schiera di rookie che andrà ad arricchire i roster del nuovo NBA2k23, videogioco del celebre franchise in uscita in autunno. Abbiamo già dato conto dell’insoddisfazione di alcuni atleti per la resa grafica del loro avatar. Non è il caso di Banchero, che sembra aver apprezzato le anticipazioni diffuse dal profilo ufficiale degli Orlando Magic.

Paolo Banchero: ecco l’avatar su NBA2k23

Prime foto e video in live action convincenti. Giudicate voi.

