Mercato NBA, i Knicks si muovono per Jalen Brunson? Mavericks non preoccupati

Le mosse portate a termine dai New York Knicks nella notte del Draft NBA 2022, addio di Kemba Walker compreso, non fanno altro che confermare l’indirizzo della dirigenza bluarancio nella prossima free agency. L’obiettivo mai nascosto è portare nella Grande Mela Jalen Brunson. Papà Rick è addirittura sotto contratto come assistente allenatore Knicks, ma a questo punto l’incentivo potrebbe non essere sufficiente. Nelle ultime ore, stando alle indiscrezioni circolate, Brunson e i Mavericks avrebbero infatti raggiunto un principio d’accordo da formalizzare al via della free agency.

Jalen Brunson, la posizione dei Dallas Mavericks

Nico Harrison, presidente operativo dei texani, ha risposto con serenità alle sollecitazioni di Brad Townsend del Dallas Morning News, che chiedeva un commento proprio alla strategia Knicks verso Brunson. Ecco le sue parole:

“Ne siamo consapevoli ma sapevamo che l’avrebbero fatto. Non ci stupisce che l’abbiamo fatto, ci avevano provato già alla Trade deadline. Non c’è un vero livello di preoccupazione. Era qualcosa di atteso.”

Ricordiamo che Dallas, a differenza di altre destinazioni free agency, potrebbe garantire a Brunson un quinquennale da 175 milioni complessivi.

