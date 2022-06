NBA, il padre di Klay Thompson: “Minnesota dovrebbe avere un anello”

Continuano le frecciate da parte della famiglia Thompson dopo la vittoria alle Finals contro i Celtics. Dopo l’attacco di Klay a Jaren Jackson Jr. per un recente tweet invecchiato piuttosto male, arriva anche quello, più ironico, del padre Mychal. Un messaggio che ha come destinatario non un giocatore, ma una franchigia: i Minnesota Timberwolves.

Le parole di papà Thompson

Mychal Thompson, due volte campione NBA con i Lakers degli anni ’80, ha invitato, attraverso Twitter, a consegnare un anello anche alla franchigia del Minnesota. Il motivo? L’intuizione di non scegliere né Steph Curry, né Klay Thompson ai rispettivi Draft e di mandare Wiggins in California in cambio di D’Angelo Russell. Queste le parole del padre di Klay:

Ya no the Warriors gotta send a ring to Minesota…Y…Well,they PASSED on Steff and Klay in the draft AND they traded Wiggins to G State…So yeah…Minesota shud get a ring too — Mychal Thompson (@champagnennuts) June 21, 2022

“Gli Warriors dovrebbero mandare un anello a Minnesota. Sono passati sopra Steph [Curry] e Klay [Thompson] al Draft e hanno scambiato Wiggins con Golden State. Quindi sì, Minnesota dovrebbe avere un anello.”

Tornando indietro nel tempo, al Draft 2009 i Timberwolves selezionarono con la quinta e la sesta scelta rispettivamente Ricky Rubio e John Flynn. Stephen Curry fu chiamato immediatamente dopo, con la settima scelta. La carriera di Flynn, tra l’altro, non ha mai spiccato il volo poiché il classe ’89 ha disputato solo quattro stagioni in NBA.

Nel Draft del 2011, invece, i T’Wolves, forti della seconda scelta, chiamarono Derrick Williams. Williams ha giocato due stagioni in Minnesota e girato cinque squadre diverse in sei anni, prima di intraprendere un lungo giro del mondo. Attualmente è in forza al Maccabi Tel Aviv. Mentre Klay Thompson, che fu selezionato con l’undicesima scelta, ha aggiunto da poco un quarto anello alla sua bacheca.

