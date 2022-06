Kevin Durant e la sua legacy sportiva NBA da Warriors in poi: “Morto il 4 luglio 2016”

Se avete recuperato l’intervista di Kevin Durant con David Letterman, disponibile su Netflix, vi sarete accorti dello spazio dedicato alle abitudini social del numero 7 di Brooklyn. Il suo uso di Twitter è stato spesso al centro dell’attenzione negli anni, e anche stavolta un cinguettio ha fatto discreto rumore.

Kevin Durant applaude gli Warriors e smonta la sua legacy sportiva

La vittoria del titolo NBA 2022 da parte degli Warriors quattro anni dopo l’ultimo successo, non poteva lasciarlo indifferente. In risposta a un tifoso che metteva in dubbio la sua legacy, bollandolo come semplice giocatore di passaggio tra Harrison Barnes ed Andrew Wiggins, Durant ha aggiunto ai complimenti per gli ex compagni una nota. Ecco il suo tweet:

“Io sono morto il 4 luglio 2016 [giorno della scelta di Golden State in free agency ‘Next Chapter’ ndr.] ma congratulazioni agli Warriors e a Steezy, una leggenda di Fillmore, che da tutta la vita aspetta una parata celebrativa a Market Street.”



La parata citata da Durant nel tweet è fissata per domani, lunedì 20 giugno. Qui il percorso.

