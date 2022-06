NBA, immenso Steph Curry, ecco il suo commento su Gara 4

Molti si chiedevano come avrebbe reagito Golden State dopo essere andata sotto 2-1 nelle Finals NBA con Boston e aver perso il fattore campo. Ci ha pensato Steph Curry a chiarire ogni dubbio: 43 punti, 10 rimbalzi e 4 assist per la stella degli Warriors, contando anche le 7 triple messe a segno. Gara 4 termina 107-97 per gli ospiti, con i ragazzi di Steve Kerr che sbancano il TD Garden e riportano la serie in pareggio.

Lo stesso Steph Curry ai microfoni del post partita commenta il match:

“Questa vittoria significa tutto per noi, per l’urgenza che avevamo questa sera. Vincere fuori casa, ridare vita alla serie e riconquistare il fattore campo… è una vittoria importantissima. Credo che il nostro primo periodo abbia subito messo le cose in chiaro, si è vista nettamente la differenza dal punto di vista difensivo rispetto alla scorsa partita. Da qui abbiamo messo le basi per la vittoria, sfruttando i parziali che siamo riusciti a cavalcare Siamo riusciti a essere efficaci in difesa e a segnare in contropiede, coinvolgendo tutti. E’ così che ti metti nelle condizioni di vincere nel finale. Sono fiero dei miei ragazzi”

Steph Curry, come lui nessuno mai

La prestazione incredibile di Curry diventa ancora più importante se si guarda il box score. Andrew Wiggins, Klay Thompson e Jordan Poole sono gli unici altri giocatori in doppia cifra a fine partita (rispettivamente 17, 18 e 14) mentre continuano le difficoltà offensive per Draymond Green.

Con le sue 7 triple di serata, Steph Curry diventa il primo giocatore in NBA a segnare almeno 5 triple in 4 partite di Finals consecutive.

Curry continua, parlando del suo infortunio subito in Gara 3:

“Devo ringraziare lo staff medico del team, che mi hanno aiutato in questi giorni. Per la maggior parte sono riuscito a non pensarci, quando ero in campo mi sono convinto che potessi fare qualsiasi cosa questa sera. Speriamo di continuare in questo modo e di poter sfruttare al meglio questi giorni di pausa, in vista delle ultime gare”

Come dice lo stesso Steph Curry, Gara 5 tra Warriors e Celtics si disputerà nella notte di lunedì. Si torna nella baia.

