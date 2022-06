NBA Finals 2022, Al Horford: “Non dimentichiamo mai il valore del gruppo”

I Boston Celtics, dopo aver brillantemente difeso il fattore campo in Gara 3, si sono portati in vantaggio 2-1 nella serie Finale che li vede contrapposti ai Golden State Warriors. Dopo aver resistito con orgoglio all’esuberante rimonta degli avversari nel terzo quarto, i Celtics hanno concesso solamente 11 punti a Golden State negli ultimi dodici minuti di partita, aggiudicandosi l’incontro con il risultato finale di 116-100.

Boston risorge sempre dalle proprie ceneri dopo una sconfitta. Non a caso, a partire da gennaio 2022, Tatum e compagni hanno perso soltanto una delle 14 partite disputate immediatamente dopo una sconfitta subita (7-0 in questa postseason), dimostrando sempre grande maturità e resilienza di fronte alle difficoltà. Il segreto? Di seguito, l’interpretazione di Al Horford:

“Golden State è rientrata dagli spogliatoi con l’orgoglio che contraddistingue solo le dinastie. Una squadra impreparata sarebbe stata sommersa da questa ondata e avrebbe abbandonato ogni speranza di vittoria, ma noi abbiamo una forza inestimabile: la coesione. Non dimentichiamo mai il valore del gruppo e conosciamo molto bene l’essenzialità del sacrificio. Siamo rimasti composti e, pur avendo subito la loro forza in termini di punteggio parziale, non abbiamo perso le distanze. L’esperienza e l’aiuto reciproco ci hanno permesso di assorbire un urto clamoroso e riutilizzare quella scarica a nostro vantaggio nel quarto periodo”.