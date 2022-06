Per i Golden State Warriors non è stata una grande serata. Non lo è stata neanche per la moglie di Draymond Green che, durante gran parte della partita, ha dovuto ascoltare i tifosi dei Celtics insultare suo marito: cori molto pesanti che hanno urtato sia la sensibilità della signora Green, che quella dei loro figli presenti alla partita. Un comportamento inaccettabile e, ora, chiede alla NBA di prendere provvedimenti.

La moglie di Draymond Green: “Inaccettabili insulti a mio marito”

Tramite una storia sul suo profilo Instagram Hazel Renee, la moglie di Draymond Green, ha denunciato come per gran parte della partita i tifosi dei Celtics abbiano insultato pesantemente suo marito. Queste le sue parole a riguardo:

“Brutta sconfitta questa sera ma in nessun modo, forma o sfumatura i tifosi dovrebbero urlare oscenità ai giocatori! Siete umani? C’è qualcuno davanti al suo posto di lavoro e che ti insulta? La NBA dovrebbe avere l’audacia di mettere un codice di comportamento su ogni posto delle arene dove si spiega come si può essere cacciati da una partita o bannati. Stasera molte persone insultavano Draymond urlandogli F***k You o altri insulti inaccettabili. E [la NBA ndr] non fa nulla? Va bene così?! I tifosi di Golden State non mai fatto una cosa del genere! I miei figli erano alla partita e hanno dovuto sentire questo schifo! Sono davvero disgustata dai tifosi dei Celtics! Tutto vergognoso”

