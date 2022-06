NBA, Stephen A. Smith: “Fossi in Steve Kerr prenderei da parte Draymond Green”

Draymond Green ha rischiato di saltare l’intero secondo tempo di Gara 2 NBA Finals per somma di falli tecnici. Il controllo delle emozioni è cruciale vista la posta in palio e il numero 23 non deve cadere nelle stesse trappole del passato. Secondo Stephen A. Smith, a questo punto, sarebbe opportuno che coach Steve Kerr affrontasse la questione faccia a faccia con il suo giocatore.

Il commento dell’opinionista ESPN nel corso del programma First Take:

”Sono uno di coloro che pensano che la sospensione di Draymond per Gara 5 anni fa sia costata agli Warriors quel titolo [2016 ndr.]. Se ricordate, Golden State vinse la partita a Cleveland e si trovò sopra 3-1 prima del ritorno in California. Se Draymond Green avesse disputato Gara 5, credo che Golden State avrebbe vinto il titolo. Draymond era fuori, Andrew Bogut e Andre Iguodala si fecero male e nessuno dei due fu più lo stesso per il resto della serie. Come conseguenza di ciò, LeBron e Cleveland rimontarono. Il mio punto è questo: se sei Draymond Green [sai] che la tua sospensione è probabilmente costata agli Warriors un campionato NBA. Per quanto tu possa essere nel giusto, per quanto sia schiavo dalla tua personalità, per quanto io stesso ti adori, a volte ho paura quando vedo atteggiamenti così plateali verso gli arbitri. Uno potrebbe dire ‘Basta, ti mando fuori’. Ne basta uno. […] Se fossi Steve Kerr prenderei Draymond da parte dicendogli: ‘Senti, so meglio di chiunque altro cosa fai, sono il tuo allenatore da tanto tempo. Vuoi trovarti sul serio nella posizione in cui una tua sospensione potrebbe costarci il titolo come riteniamo sia successo anni fa, nel 2016? Vuoi che accada di nuovo?’ Siamo alle Finals, i Boston Celtics non scherzano e Golden State non può permettersi di perdere Draymond Green.”