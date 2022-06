NBA Finals, Golden State ha imparato la lezione: fuga nel terzo quarto e 1-1; Celtics KO

Nella storia delle NBA Finals la squadra che si è aggiudicata Gara 1 ha poi vinto la serie nel 70.7% dei casi (53-22). Il primo episodio è già alle spalle ma le squadre non sembrano aver perso il ritmo da record oltre l’arco: il canestro di Wiggins apre lo score, due bersagli dall’arco di Jaylen Brown mettono in partita i Celtics: nove dei 13 punti biancoverdi in avvio arrivano dalle mani del numero 7. 16-11 per gli ospiti alla prima pausa. Poco oltre la metà del quarto d’apertura, fa il suo debutto alle NBA Finals anche Gary Payton II, reduce da uno stop di un mese abbondante a causa dell’infortunio al gomito.

Boston deve fare i conti con i due falli a carico di Jayson Tatum, Jaylen Brown. Il floater di Steph Curry manda in archivio la frazione d’apertura sul +1 Warriors (30-31).

Steph drops the floater to beat the Q1 buzzer on ABC! pic.twitter.com/TADADPIwZb

Nel secondo periodo la sfida prosegue sui binari dell’equilibrio: Boston prova un mini strappo scattando sul 10-4 ma Golden State risponde in poco più di 2’ con un perentorio 10-0 ispirato da cinque punti in fila di Curry e chiuso dal canestro pesante di Wiggins (40-45). Tatum dimentica le difficoltà al tiro all’esordio e scollina oltre quota 20 punti segnati già nella prima metà di gara.

Jayson Tatum poured in 21 points in the first half while shooting 71% from deep 🔥🔥🔥

21 PTS | 5 REB | 5 3PM (5-7 3PM)

Second-half coming up NEXT on ABC pic.twitter.com/lS9zwf0G7T

