NBA Finals 2022, Draymond Green fantastico in Gara 2: “È il mio lavoro”

Come spesso capita, l’energia di Draymond Green è stata decisiva in questa Gara 2 di NBA Finals 2022. Il giocatore degli Warriors ha portato in campo tutta la sua intensità che in partite come questa risulta essere fondamentale. Nel post-gara, Draymond ha commentato in questa maniera il suo impatto sulla squadra:

“È il mio compito, è quello che devo fare: se Steph è il barometro del nostro attacco, io lo sono della difesa. Sapevo di dover alzare l’intensità del mio gioco: penso di aver fatto un buon lavoro ma credo di doverlo fare ancora di più nelle prossime gare. Devo essere me stesso: non posso pensare di spingere fino a un certo punto e poi fermarmi, con me non funziona così.”

Anche Steve Kerr si è ritrovato d’accordo con le parole del suo giocatore:

“Abbiamo iniziato da subito con un’aggressività diversa e Draymond ha avuto un ruole enorme in questo. La sua fisicità in difesa su Jaylen Brown ha motivato tutti. Draymond in campo fa tutto – recuperi, stoppate, assist – e quando gioca così ispira non solo noi ma anche tutto il nostro pubblico. Ha giocato una gran partita, è il nostro leader emozionale, lo è sempre stato.”

NBA, la risposta di Horford

Chiaramente, all’interno di Boston, nessuno vuole dare credito al cambio di intensità portato da Draymond. Horford ha provato a smorzare i toni in questa maniera:

“Non penso che la sua fisicità o le schermaglie a muso duro con Brown abbiamo avuto qualche tipo di impatto sulla gara. Zero. Ha giocato in maniera molto intensa? Certo, è quello che fa. Ma non siamo preoccupati di lui. Dobbiamo solo preoccuparci di quello che facciamo noi”.

