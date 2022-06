Record stoppate NBA Finals, la classifica ogni epoca

Tra le giocate simbolo delle NBA Finals nella storia recente, un posto di rilevo è occupato dalle stoppate. Un esempio su tutti: la chasedown block d’autore di LeBron James su Andre Iguodala lanciato a canestro in Gara 7, nel 2016, O ancora, la stoppata di Giannis Antetokounmpo ai danni di DeAndre Ayton in Gara 4 nel 2021, quella a inizio Gara 6 su Mikal Bridges. Azioni viste e riviste al ralenti, da ogni angolazione, ma che non rispondono alla domanda dei curiosi: chi detiene il record stoppate NBA Finals ogni epoca?

Record stoppate NBA Finals, classifica ogni epoca

Il record stoppate NBA Finals è nelle mani di Kareem Abdul-Jabbar, con 116. Già primatista ogni epoca per punti in carriera nella regular season, Abdul-Jabbar guida la classifica con buon margine sugli inseguitori ma non riuscirà più a migliorare – evidentemente – tali numeri. Vediamo dunque quali giocatori potrebbero fare un balzo in avanti in futuro e insidiare il record stoppate NBA Finals.

Fonte: Basketball Reference. Classifica aggiornata al 4 giugno 2022.

CLASSIFICA GIOCATORE STOPPATE NBA FINALS 1. Kareem Abdul-Jabbar 116 2. Tim Duncan 81 3. Shaquille O’Neal 62 4. Robert Parish 54 Hakeem Olajuwon 54 6. LeBron James 46 7. Kevin McHale 44 8. Robert Horry 43 9. Caldwell Jones 42 10. Julius Erving 40 11. Dennis Johnson 39 Scottie Pippen 39 13. Horace Grant 35 Darryl Dawkins 35 Elvin Hayes 35 16. Kobe Bryant 33 17. John Salley 32 18. Patrick Ewing 30 Rasheed Wallace 30 Dwyane Wade 30 Pau Gasol 30 22. Draymond Green 28 23. Bill Walton 27 Bob McAdoo 27 25. Bobby Jones 26 David Robinson 26 Ben Wallace 26 28. Andre Iguodala 25 29. Larry Bird 24 30. Michael Jordan 23

Giocatori in attività

Tra i giocatori in attività il primo posto è occupato da LeBron James, con 46 stoppate nei suoi 10 viaggi alle NBA Finals in carriera (55 partite disputate).

Record stoppate NBA Finals partita singola

Dwight Howard sfiorò la tripla doppia in Gara 4 delle NBA Finals 2009 tra Orlando Magic e Los Angeles Lakers aggiungendo ai 16 punti e 21 rimbalzi a referto ben 9 stoppate, tuttora record in una partita della serie finale. Vediamo chi lo avvicina in classifica.