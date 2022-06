Dallas Mavericks, DeShawn Stevenson mette all’asta l’anello NBA 2010-2011

DeShawn Stevenson, uno dei protagonisti della cavalcata valsa ai Dallas Mavericks il primo – e per ora unico – titolo nella storia della franchigia, ha messo all’asta l’anello di campione NBA tramite la piattaforma SCP Auction. Al momento in cui scriviamo l’offerta più alta è 34.455 dollari.

Di seguito la descrizione del cimelio riportata sul sito:

Abbiamo qui l’anello di DeShawn Stevenson da quella storia campagna che portò al titolo. Il proprietario Mark Cuban pagò un totale di 1.4 milioni per gli anelli di Mavericks, che sono davvero pieni di diamanti. L’anello d’oro 10k include oltre 130 diamanti dall’eccezionale taglio per complessivi 2.75 carati. 31 diamanti circondano il logo Mavericks nella parte superiore dell’anello, per ricordare le 31 stagioni alle spalle, con le parole ‘WORLD CHAMPIONS’ sopra e sotto il logo. La fascia destra dell’anello ha un Larry O’Brien Trophy fatto di diamanti sotto alle parole ‘DALLAS MAVERICKS ‘. Il motto della squadra ‘THE TIME IS NOW’ e ‘2011’ circondano il trofeo. Sulla fascia sinistra c’è “STEVENSON’, il cognome di DeShawn sopra al logo alternativo dei Mavs, al logo NBA e al suo numero ‘92’. All’ interno l’anello è inciso con i risultati di ogni serie Playoff sulla strada per il titolo. L’anello pesa 90 grammi e ha misura 13.