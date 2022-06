NBA Finals, Jayson Tatum sul rapporto con Jaylen Brown: “Dette tante falsità in passato”

Manca davvero poco all’inizio di Gara-1 delle NBA Finals fra i Golden State Warriors e i Boston Celtics al TD Garden. In pochi avrebbero pronosticato una finale del genere non solo all’inizio di questa stagione, ma anche prima dell’All-Star Game. Infatti, prima di quell’occasione i Celtics stavano disputando una stagione altalenante e al di sotto delle aspettative.

Inoltre, vi erano voci poco confortevoli riguardanti possibili screzi tra i due leader della squadra, ovvero Jayson Tatum e Jaylen Brown. Tuttavia, Boston si è rivelata essere la migliore squadra della lega nella seconda metà della stagione, riuscendo ad ottenere il secondo posto della Eastern Conference.

L’impressionante rullino di marcia ha avuto proseguimento nel corso dei playoff, dove la franchigia è stata in grado di sconfiggere i Brooklyn Nets, i Milwaukee Bucks campioni in carica ed infine i Miami Heat in sette gare tirate. Messe da parte le speculazioni, Tatum ha commentato il percorso svolto dalla squadra e il rapporto con il suo compagno di squadra:

“Io e Jaylen siamo entrambi due giovani atleti estremamente competitivi, che vogliono vincere ad ogni costo. In certe occasioni questo non è stato affatto facile. Abbiamo attraversato un periodo in cui avevamo un record negativo e occupavamo l’undicesimo posto. In pochi avrebbero puntato su di noi sul nostro cammino nel corso dei playoff. Tuttavia, eccoci qui pronti a combattere per conquistare l’anello.”

Tatum è dunque pronto per disputare le sue prime Finals in carica. Appuntamento programmato nella notte alle ore 3.00 italiane.

