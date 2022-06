NBA Finals, buone notizie riguardo le condizioni di Gary Payton II

Secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic Shams Charania, la guardia dei Golden State Warriors Gary Payton II potrebbe scendere in campo in Gara-1 contro i Boston Celtics. La notizia è piuttosto sorprendente, in quanto il giocatore si fratturò il gomito sinistro durante le semifinali di Conference contro i Memphis Grizzlies.

Tuttavia, non vi è l’assoluta certezza riguardo la sua presenza nella prima sfida della serie, ma la sua eventuale disponibilità è un’ottima notizia per Steve Kerr. Inoltre, sarebbero sulla via della guarigione anche gli altri due indisponibili degli Warriors, ovvero Andre Iguodala e Otto Porter Jr.

Gary Payton II may not jump right back into scripted rotation in Game 1, but his availability is a significant step. An extra defensive ace to eventually break out during series. There’s optimism about Andre Iguodala and Otto Porter’s Game 1 availability as well. https://t.co/724Y2nXBPf

— Anthony Slater (@anthonyVslater) June 2, 2022