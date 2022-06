NBA Finals 2022, Golden State recupera Gary Payton II per Gara 1

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania e Anthony Slater, giornalisti in forza alla redazione di The Athletic, i Golden State Warriors sono convinti di poter recuperare Gary Payton II per la partita d’apertura della serie finale contro i Boston Celtics.

Il figlio della leggenda dei Sonics ha patito la rottura del gomito lo scorso 3 maggio, durante Gara 2 della serie di semifinale ad Ovest contro i Memphis Grizzlies. Payton II, che non ha preso parte a nessuna delle sei partite disputate in Finale di Conference contro i Dallas Mavericks, tornerà quindi in campo ad un mese esatto dalle circostanze dell’infortunio, anche se, come afferma Slater, potrebbe non essere parte integrante delle rotazioni di Steve Kerr da subito.

Analizzando la stagione di Gary Payton, la guardia ha saputo mantenere una media di 7.1 punti, 3.5 rimbalzi, 0.9 assist e 1.4 palloni recuperati a partita. Per quanto riguarda invece la postseason, il giocatore, impiegato con una media di 16 minuti scarsi a gara, ha mantenuto una media di 6.1 punti, 3.0 rimbalzi, 1.3 assist e 0.9 palloni recuperati a partita, tirando con il 72.7% dal campo.

