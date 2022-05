NBA, Joel Embiid si è operato al pollice destro

Nella giornata di ieri, Joel Embiid si è sottoposto a un’operazione chirurgica per sistemare due infortuni: quello al pollice destro e anche un problema all’indice della mano sinistra. Il suo rientro è atteso regolarmente per il training camp. A riportare la notizia è Shams Charania di The Athletic attraverso il suo profilo Twitter.

76ers’ Joel Embiid underwent surgery Monday to repair his right thumb injury, per the team, and he also had a procedure to repair an injury to his left index finger. Neither procedure is expected to impact Embiid’s availability for training camp.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 31, 2022