Dove vedere NBA Finals 2022 in tv e streaming: Golden State Warriors vs. Boston Celtics

Anche la stagione NBA 2021-2022 si prepara all’ultimo atto. A contendersi il titolo alle NBA Finals 2022 ritroviamo, per la sesta volta nelle ultime otto stagioni, i Golden State Warriors, che hanno avuto la meglio sui Dallas Mavericks in cinque partite al precedente turno Playoff. Steph Curry e compagni si sono ripresi così il trono della Western Conference lasciato nel 2019. Sfideranno la vincente dell’Est, i Boston Celtics, capaci di imporsi per ben tre volte in trasferta nella serie contro i Miami Heat. seguito tutte le informazioni per non perdersi nemmeno un istante delle NBA Finals 2022.

NBA Finals 2022: programma partite, orari italiani

Gara 1 è prevista nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno. Poco più di due settimane di apnea fino all’eventuale Gara 7 che decreterà la squadra campione NBA 2022. Di seguito gli orari italiani di tutte le partite.

Gara 1: Boston Celtics @ Golden State Warriors

Notte italiana tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno, ore 3:00

Gara 2: Boston Celtics @ Golden State Warriors

Notte italiana tra domenica 5 e lunedì 6 giugno, ore 2:00

Gara 3: Golden State Warriors @ Boston Celtics

Notte italiana tra mercoledì 8 e giovedì 9 giugno, ore 3:00

Gara 4: Golden State Warriors @ Boston Celtics

Notte italiana tra venerdì 10 e sabato 11 giugno, ore 3:00

Gara 5: Boston Celtics @ Golden State Warriors

Notte italiana tra lunedì 13 e martedì 14 giugno, ore 3:00

Gara 6; Golden State Warriors @ Boston Celtics

Notte italiana tra giovedì 16 e venerdì 17 giugno, ore 3:00

Gara 7: Boston Celtics @ Golden State Warriors

Notte italiana tra domenica 19 e lunedì 20 giugno, ore 3:00

Dove vedere NBA Finals in tv e streaming: le opzioni per Warriors Celtics

Tutte le partite della serie NBA Finals tra Warriors e Celtics saranno visibili in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) in simulcast su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e NOW TV. Sempre valida, in alternativa, l’opzione NBA League Pass. Il servizio streaming e on demand ufficiale della lega offre varie soluzioni di pacchetto, mensile o giornaliero, su uno o più dispositivi. Qui il dettaglio.